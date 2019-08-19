Ланьчжоу, Китай, , 19:01 — REGNUM

В рамках своей очередной инспекционной поездки по регионам страны партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин находится в северо-западной провинции Ганьсу, сообщает 19 августа Синьхуа.

В ходе поездки китайский лидер уделил отдельное внимание вопросам культурного наследия, посетив важный охраняемый государством памятник культуры пещеры Могао в Дуньхуне. Обсуждая задачи, связанные с сохранением и пропагандой богатейшего культурного наследия страны, Си Цзиньпин призвал приложить усилия по охране и изучению исторических и культурных ценностей, а также пропаганде величия истории Китая и его многовековой культуры.

Ранее в городе Синин, административном центре другой северо-западной провинции Цинхай, открылся самый высокогорный в мире океанариум.