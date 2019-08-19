Москва, , 13:22 — REGNUM

В Музее Востока открылась выставка «В тени вершин: горные народы Афганистана». Она посвящена уникальной художественно-эстетической культуре, которая складывалась на протяжении тысячелетий в районе горной системы Гиндукуш, пролегающей между Афганистаном и Пакистаном. Взаимодействие на одной территории пуштунов, таджиков, дардов, нуристанцев, памирцев привело к созданию особой среды.

В экспозиции представлены костюмы, ювелирные украшения, предметы быта и вооружения из собрания музея и частных коллекций. Она дополнена архивными фотографиями и документальными видеоматериалами.

Выставка приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном: Советская Россия была первым государством, признавшим независимость Афганистана.