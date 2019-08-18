Вашингтон, , 18:02 — REGNUM

Известный актер Мартин Фриман высказал мысли относительно продолжения съемок сериала «Шерлок», об этом 18 августа сообщает издание Collider.

Мартин Фриман и Бенедикт Камбербэтч на съемках фильма «Шерлок» (cc) Saschaporsche

Артист назвал проект «грандиозным мировым хитом», о котором его авторы даже и не мечтали.

«Если это правда, то все будут только рады». Этот сериал мне казался настоящим событием, и если у него будет продолжение, то оно должно быть достойным» , — отметил Фриман в интервью изданию.

Интервью Фримана было приурочено к его съемкам в новом фильме «Ода радости», подробности которого, в том числе и дата премьеры, пока не разглашаются.

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