Вашингтон, 18 августа 2019, 18:02 — REGNUM
Известный актер Мартин Фриман высказал мысли относительно продолжения съемок сериала «Шерлок», об этом 18 августа сообщает издание Collider.
Артист назвал проект «грандиозным мировым хитом», о котором его авторы даже и не мечтали.
Интервью Фримана было приурочено к его съемкам в новом фильме «Ода радости», подробности которого, в том числе и дата премьеры, пока не разглашаются.
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