Москва, , 17:20 — REGNUM

Праздничный концерт, посвященный 91-летию московского Парка Горького в Москве, собрал от двух до трех тысяч человек. Об этом 17 августа сообщает «РГ».

Данное мероприятие в эти минуты проходит на Пушкинской набережной, в котором принимают участие артисты шоу-бизнеса, театра и кино.

«Это наш с вами праздник. Я горжусь тем, что Парк Горького так похорошел, что его можно сравнить теперь с лучшими парками мира», — отметил Народный артист РФ Филипп Киркоров.

Напомним, 17 августа московский Парк Горького отмечает 91-й день рождения. В программе праздничного дня запланированы открытие скейтпарка, угощения и праздничный концерт, который продлится с 12:00 до 22.00 (мск). На сцене выступят с сольными номерами Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита, Елка, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, T-Killah, Alekseev, Диана Гурцкая, Юлианна Караулова, Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов.

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