Нижний Новгород, , 16:18 — REGNUM

Участники открывающегося под Нижним Новгородом фестиваля музыки и технологий Alfa Future People в социальных сетях отмечают, что погода на фестивале как в 2017 году. Директор фестиваля Виктор Шкипин предупредил гостей в официальной группе.

«Друзья, мы все надеемся на хорошую погоду и изменение прогноза. Но резиновые сапоги это абсолютный must», — пишет он.

«Поле уже развезло и без резиновых сапог передвигаться нельзя. Без шуток», — заключил Шкипин.

Причём большинство будущих гостей фестиваля такая погода не печалит, а настраивает на новые приключения. Многие делятся информацией о том, где купить резиновые сапоги. жители Большого Козино предлагают услуги по размещению и «сушке» гостей фестиваля.

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Однако многие отмечают, что на ресепшен традиционно скопилась большая масса людей, пытающихся уже попасть на фестиваль, причем стоять всем приходится в одной большой луже. Пользователь Василий С. оформил свой автомобиль надписью Aqua Future People 2.0, намекая на похожую погоду и огромные лужи в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы на официальном сайте заявляют о беспрецедентном масштабе акции: 6 сцен, включая самую большую в стране — 100Х35 метров, более 100 диджеев, тысячи кг спецэффектов, тысячи палаток для отдыха, десятки тысяч гостей из 20 стран, гигантский танцпол и многое другое.

Фестиваль продлится до 18 августа.

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