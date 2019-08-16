Москва, , 13:28 — REGNUM

В Москве на 89 году ушел из жизни советский и российский композитор Роман Леденев, произведения которого знакомы зрителям по фильмам «Крылья», «Вся королевская рать», «Поэма о крыльях», «Странная женщина» и другим. Об этом 16 августа сообщил сайт Союз кинематографистов России.

Композитор родился 4 декабря 1930 года в Москве, из Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П. И. Чайковского он выпустился в 1948 году. В 1955-м он окончил консерваторию, а в 1958-м аспирантуру.

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Основной темой его творчества была тема русской природы и родной земли, его произведения исполняют известные музыканты, такие, как Юрий Башмет, Валерий Полянский, Владимир Минин и другие. Звание профессора Роман Леденев получил в 1991 году, с 2006-го он преподавал композицию в Центральной музыкальной школе.

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