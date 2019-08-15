Кинешма, Ивановская область, , 10:11 — REGNUM

Первый Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» открылся в Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского в среду, 14 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области. Как отметил глава региона Станислав Воскресенский, фестиваль станет ежегодным. Церемония открытия прошла с аншлагом, билеты на спектакли фестиваля также фактически полностью раскуплены.

Спектаклем открытия фестиваля стал спектакль Азербайджанского государственного театра юного зрителя по пьесе Патрика Зюскинда «Контрабас». Постановка построена в виде одноактного монолога главного героя — контрабасиста, который работает в государственном оркестре. Ранее эта постановка уже была отмечена Гран-при театрального фестиваля в Македонии, медалью имени Иннокентия Смоктуновского на фестивале в Москве.

В программе фестиваля также — спектакли, которые представят Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной (Луганск), Приднестровский государственный театр драмы и комедии имени Н.С. Аронецкой (Молдавия), «Театр Мишин ЛАБ» (Москва), Театр «Ланжеронъ» (Харьков, Украина), Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского, театр КЕФ (Мальме, Швеция), театр «Бриз» (Осло, Норвегия), а также музыкально-пластический театр из Израиля (Тель-Авив). На церемонии закрытия зрители увидят моноспектакль народного артиста России Евгения Князева «Пиковая дама». «Островский-FEST» продлится до 18 августа.