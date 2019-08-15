Шанхай, Китай, , 03:15 — REGNUM

Шанхайская книжная ярмарка, которая в 2019 году празднует свое 16-летие, открылась 14 августа, представив 500 издательств и 160 тыс. печатных изданий, сообщает агентство Синьхуа.

Выставочная площадь ярмарки составила 23 тыс. квадратных метров, разместившихся в Шанхайском выставочном центре. Ежегодный читательский карнавал пройдет с 14 по 20 августа в рамках 100 побочных мероприятий по всему городу.

Около 50 филиалов книжной ярмарки было открыто в городах района Дельты Янцзы и других местах по всему Китаю впервые с момента первой ярмарки, прошедшей в 2004 году.

Любители книг получат возможность открыть для себя более 500 новых произведений, а также принять участие в более чем 1270 читательских мероприятиях, которые пройдут в течение всей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице китайской провинции Гуйчжоу городе Гуйяне пройдет Третья Книжная ярмарка Академии Конфуция, которая продлится с 30 августа по 1 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Гуйяне пройдет III Книжная ярмарка Академии Конфуция