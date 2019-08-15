Лхаса, Китай, , 02:56 — REGNUM

В столице китайского Тибета, городе Лхаса на юго-западе Поднебесной 30 августа текущего года стартует традиционный фестиваль Шотон, более известный как Фестиваль йогурта, сообщает агентство Синьхуа.

В текущем году мероприятие представит традиционные церемонии «Обведение солнцем Будды», представления тибетской оперы, пешие прогулки и этнические костюмированные представления, а также представления наездников. Фестиваль продлится неделю с 30 августа по 5 сентября.

Фестиваль Шотон буквально означает «фестиваль йогуртового пира» является одним из самых важных фестивалей Тибета. Он начался в 11 веке с того, что местные жители начали предлагать йогурт монахам, которые завершили их медитативные практики.

С января по июнь 2019 года Тибет посетило более 13,4 млн китайских и зарубежных туристов, что на 20,2% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Они принесли выручку в размере 15 млрд юаней ($2,1 млрд).