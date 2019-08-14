Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM

В Екатеринбурге ремонт памятника Ленину, который установлен в центре города на площади 1905 года, отложили до 2020 года. Как сообщили изданию «Новый день» в мэрии, на данный момент ещё не разработана проектно-сметная документация предстоящих работ

В пресс-службе администрации уточнили, что разработка документов завершится в 2019 году, а непосредственные работы по реконструкции смогут стартовать только в следующем — после проведения конкурса и определения исполнителя подрядных работ.

Напомним, что о необходимости проведения реконструкции постамента памятника Ленину в Екатеринбурге было заявлено чиновниками мэрии города в 2018 году. Сообщалось, что для этого потребуется временно демонтировать саму скульптуру, что вызвало протест коммунистических политических и общественных организаций. Они опасались, что после демонтажа монумент не вернут на место.

В итоге было заявлено, что ремонт всё-таки состоится, но демонтировать скульптуру вождя пролетариата не станут. Также указывалась ориентировочная стоимость работ — порядка 35 млн рублей.

Читайте также: «Не трожь Ленина!»: тысяча свердловчан вышла на митинг в Ревде

Отметим, что памятник Ленину в Екатеринбурге является объектом культурного наследия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге ищут подрядчика на ремонт памятника «Седой Урал»