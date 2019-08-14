Пекин, , 02:05 — REGNUM

Китайский анимационный фильм «Нэчжа» продолжает удерживать лидерство в китайском кинопрокате вот уже 18 дней подряд с момента своего дебюта, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Картина уже стала самой кассовой китайской анимацией на материковой части Поднебесной, заработав 88,21 млн юаней (почти $12 млн) 12 августа. При этом общие сборы уже превысили 3,6 млрд юаней.

Фильм основан на образе героя китайской мифологии по имени Нэчжа, которого знают и любят все китайцы. Однако на этот раз он был переосмыслен в сторону озорного мальчугана, нежели героического персонажа эпоса.

На втором месте расположился фильм «Храбрецы» с 46,64 млн юаней сборов, а на третьем — криминальная драма «Идущий по линии 2» с её 34,68 млн юаней за шестой день проката.

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