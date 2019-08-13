Сухум, , 21:05 — REGNUM

13 августа в прошла презентация итогов целевой программы «Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016−2019 гг.». Основным итогом программы стало создание геоинформационной системы (ГИС) историко-культурного наследия Абхазии, сообщает «АпсныПресс».

На презентации ГИС министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что департамент по охране историко-культурного наследия проделал значимую работу, проведя с 2016 года систематизацию и учет, сбор исторических справок и архитектурных особенностей всех памятников, оценку страховой стоимости наиболее значимых объектов, поиск и копирование материалов из архивов Российской Федерации, полевые экспедиции. На базе собранных данных появилась ГИС.

ГИС историко-культурного наследия Абхазии создана с целью автоматизации сбора, хранения, обработки и выдачи картографической, графической и текстовой информации. Геоинформационная система позволит проводить мониторинг состояния и изменения информации об объектах наследия и прогнозировать тенденции их развития.

Геоинформационная система историко-культурного наследия Абхазии находится на официальном сайте министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.