Брянск, , 16:19 — REGNUM

Брянская область вошла в список самых театральных регионов России. По оценкам экспертов, количество зрителей в среднем на один театр составляет 53,4 тыс. человек. В области работает три театра с общим числом сотрудников 162 человека. Рейтинг составил Forbes.

Брянский областной драматический Bryanskobl.ru

Для составления рейтинга эксперты рассчитали количество зрителей в среднем на один театр в регионе за 2018 год. Данные были взяты у Минкульта. Общее количество зрителей в Брянской области — 160,3 тыс. чел. Доход театров составляет 0,2 млрд рублей, из них 0,1 млрд руб. приходится на субсидии. Регион занял 20 место в этом рейтинге. На первом месте оказался Санкт-Петербург, Москва заняла восьмую позицию.

Примечательно, что из всех регионов ЦФО в рейтинг кроме Брянской области попала только Курская. Соседи занимают вторую строчку списка.