Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM

Ростовская государственная филармония получит из региональной казны 7 млн рублей на организацию VII Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 13 августа.

Уточняется, что фестиваль состоится в рамках Донского культурного марафона в сентябре текущего года. Коллективы «Солисты Москвы» и «Новая Россия» исполнят четыре концертные программы и реализуют проект для детей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году музыкальный фестиваль приняли площадки в Ростове-на-Дону и Таганроге. Ансамбли исполнили произведения Бетховена, Малера, Чайковского, Шуберта. Среди участников фестиваля были и приглашённые звёзды — скрипачка Джониан Элиас Кадеша из Греции и виолончелистка из Германии Констанция фон Гутцайт.

Стоит отметить, что Юрий Башмет родился в Ростове-на-Дону. Именно поэтому фестиваль на Дону отличает особый статус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону проходит Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета