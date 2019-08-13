Лос-Анджелес, США, , 12:07 — REGNUM

Актриса Александра Рэйб, исполняющая роль дочери супергероя Железного человека в киновселенной Marvel, хотела бы сыграть персонажа Железное сердце. О творческих планах актрисы сообщило издание ComicBook 12 августа.

Рэйб призналась, что не подписывала с Marvel контрактов на участие в других фильмах и не знает, какая судьба ждет ее героиню Морган Старк (дочь Тони Старка) в киновселенной Marvel. Однако актриса добавила, что хотела бы сыграть героя Железное сердце.

Интересно отметить, что ее отец в фильме — Железный человек, и на его похоронах в блокбастере «Мстители: Финал» зрителям показали венок с надписью «У Железного человека есть сердце».

Железное сердце — персонаж комиксов Marvel, преемница Железного человека, тоже выступающая на стороне добра. Она активно помогает Питеру Паркеру (Человеку-пауку) и имеет собственную железную броню, раскрашенную в те же цвета, что и у Железного человека.

Недавно исполнитель роли Железного человека Роберт Дауни — младший стал лучшим актером экшен-кино, получив премию Teen Choice Award.

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