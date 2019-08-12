Вашингтон, , 23:56 — REGNUM

Американская корпорация Apple опубликовала первый тизер (завлекательное видео) сериала The Morning Show, который должен выйти на платформе Apple TV+.

Это новый сериал, который расскажет о бескомпромиссной борьбе между двумя утренними шоу на топовых североамериканских телеканалах.

Известно, что главные роли в сериале сыграют такие известные американские актрисы, как Риз Уизерспун и Дженнифер Аннистон. Также в сериале задействован Стив Карел.

При этом точная дата запуска нового стримингового сервиса Apple TV+ пока не называется. В компании лишь заявляют, что это должно произойти осенью 2019 года. Тогда же начнут показывать и сериал.