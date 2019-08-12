Москва, 12 августа 2019, 18:26 — REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность Всероссийскому государственному институту кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова за выдающиеся заслуги в развитии культуры и искусства. Соответствующий документ опубликован сегодня, 12 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что 1 сентября ВГИК будет отмечать свое 100-летие. Это старейший российский творческий вуз.
Путин подчеркнул, что ВГИК по праву может гордится своими заслугами в развитии российской культуры и искусства. ВУЗ уже много лет плодотворно трудится и готовит профессионалов высочайшего класса.
Президент России решил выразить данному учебному заведению свою благодарность.