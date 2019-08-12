Лос-Анджелес, США, , 15:52 — REGNUM

Зрители премии Teen Choice Awards остались недовольны тем, что победителей многих номинаций убрали из эфира. Об этом 11 августа сообщил портал Comic Book.

Так, Стивен Амелл получил награду за сериал «Стрела», Камерон Монахэн за «Готэм», а сериал «Очень странные дела» наградили в качестве «лучшего летнего шоу». Однако, процесс их награждения вырезали из трансляции премии и показали лишь в онлайн-формате. Эксперты считают, что причиной этого стало то, что многие победители не явились на церемонию награждения.

Напомним, церемония награждения победителей премии Teen Choice Awards прошла 11 августа 2019 года. Победителями в наибольшем количестве номинаций стали: фильм «Мстители: Финал» (девять), певица Тейлор Свифт (восемь) и сериал «Ривердейл» (семь).

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