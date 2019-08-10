Москва, , 13:46 — REGNUM

10 августа в филиале музея Востока — музее Рерихов на ВДНХ открывается выставка, представляющая часть личной археологической коллекции семьи Рерихов. Как отмечается в релизе музея, «посетители увидят бронзовые изделия, выполненные в «зверином стиле» и собранные Рерихами в различных регионах Азии. Эти предметы показывают, насколько похожи изображения животных, созданные древними жителями Центральной Азии, Сибири и Дальнего Востока».

Главным источником коллекции послужила Центрально-Азиатская экспедиция художника и исследователя Николая Рериха, начавшаяся в 1923 году. С тех пор собрание постоянно пополнялось и сегодня насчитывает более 100 предметов. Половина из них будет представлена на открывающейся экспозиции.