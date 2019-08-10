Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM

10 августа в музее-квартире Михаила Зощенко в Петербурге открывается выставка «Прелести культуры». Организованная Государственным литературным музеем «XX век» экспозиция приурочена к 125-летию замечательного русского прозаика Михаила Зощенко. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры. Поклонник писателя смогут увидеть из мемориальной библиотеки писателя, в том числе с его личными пометками.

В этот же день, 10 августа в 12 часов во дворе знаменитого Писательского дома на канале Грибоедова, где расположена мемориальная квартира Михаила Михайловича, состоится возложение цветов к мемориальной доске и флешмоб «Зощенко ВСЛУХ!».