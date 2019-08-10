Тоскана, , 09:47 — REGNUM

Первое фото американского 69-летнего актера Ричарда Гира с его младшим сыном, родившимся от 36-летней супруги Алехандры Сильвы, опубликовано фотографами-папараци, сообщает 10 августа Daily Mail.

По данным издания, папарци засняли 69-летнего актера с 5-месячным сыном во время отдыха всей семьи на ферме в Тоскане. На опубликованном фото видно, как отец держит на руках своего завернутого в покрывало сына, в которое также укутан и сам.

Отметим, также у Ричарда Гира есть взрослый 19-летний сын от его второго брака с актрисой Кэри Лоуэлл.

Напомним, отношения между Ричардом Гиром и Алехандро Сильвой начались в 2014 году, в её бутик-отеле в Италии, куда приехал американский актер и в котором она была управляющим. Также Сильва рассказала, что Гир был знаком с её семьей ещё за 10 лет до этого.