Москва, , 13:41 — REGNUM

С 9 по 11 августа в Москве будет проходить первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend. Об этом сообщает портал правительства столицы. Масштабная акции проводится по инициативе и активном участии художников, кураторов и галеристов. Посетители могут бесплатно побывать и познакомиться с творческим процессом в тридцати выставочных залах и музеях. Как подчеркивает на сайте мэра, центральной темой этого фестиваля станет утилизация отходов и осмысленное потребление. В «Рябовская мануфактуре», в «Аптекарском огороде» и в парке «Зарядье» появятся пять арт-объектов, объединенных темой переработки мусора. А всего на площадках форума будет представлено 10 тысяч картин и фотографий.

Одной из самых интересных частей фестиваля станет посещение студий художников. Так, 9 августа понаблюдать за работой художницы и скульптора Александры Ивлевой (Weld Queen). 10 августа в галерейном кластере Cube магистр современного искусства Люси расскажет о рынке современного искусства и о том, как начать свою арт-коллекцию. А 11 августа сами резиденты «Винзавода» проведут экскурсии по своим площадкам.