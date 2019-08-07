Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM

В Екатеринбурге дополнительное финансирование в 2019 году получат две детские музыкальные школы. Им будут выделены деньги для приобретения музыкальных инструментов, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

Средства, в размере 14,5 млн рублей получат школы № 7 им. С.В.Рахманинова и № 11 имени М.А. Балакирева.

Также выделены дополнительные средства для ДК «Эльмаш». Финансирование проекта воркаута при доме культуры составит 800 тыс. рублей.

Напомним, что в Екатеринбурге финансирование учреждений в рамках национального проекта «Культура» составила более 10,4 млрд рублей, в том числе свыше 7,5 млрд из городской казны.