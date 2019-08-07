Пекин, , 12:54 — REGNUM

Выставка надписей на бамбуковых и деревянных пластинах времен династии Цин (221 — 207 до н.э.) открылась в Национальном музее Китая в Пекине, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Всего 175 наборов бамбуковых и деревянных пластинок из деревни Лийе центральной части китайской провинции Хунань наряду с 35 наборами культурных реликвий династии Цинь было собрано музеем для выставки. Среди выставленных пластинок, более 40 показываются общественности впервые.

Бамбуковые и деревянные пластинки были самым важным материалом для письма до изобретения бумаги в Китае. Выставка поделена на четыре части и позволяет зрителям поближе взглянуть на «рабочие записки», сделанные людьми, жившими во времена династии Цинь.

В 2002 году более 38 тыс. бамбуковых и деревянных пластин времен Цинь были обнаружены в деревне Лийе уезда Луншань на западе провинции Хунань. Они раскрывают детали общественной и политической жизни той эпохи.