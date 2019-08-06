Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM

Свердловская область вошла в десятку наиболее театральных субъектов России. Рейтинг опубликован в журнале Forbes.

Регион расположился на 9 строчке списка.

Одним из главных критериев рейтинга стало число зрителей, которое приходится в регионе на одно театральное учреждение. Оказалось, что на один свердловский театр (а всего их 17) приходится 62,4 тысяч посетителей (всего в регионе 1 млн 60 тысяч зрителей). Общий доход театров — 2,3 млрд рублей, из них 1,7 млрд — это субсидии.

Любопытно, что соседом Свердловской области стала Москва — она расположилась на восьмой строчке. Передовиком рейтина оказался Санкт-Петербург, за ним идут Курская и Тюменская области.

Напомним, ранее Екатеринбургский театр оперы и балета попал в рейтинг самых богатых театров. Учреждение заняло 13 строчку в списке.

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