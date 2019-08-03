Санкт-Петербург, , 07:51 — REGNUM

Жители Санкт-Петербурга приняли файер-шоу концерта немецкой рок-группы Rammstein за пожар. Видео с клубами дыма над «Газпром-Ареной», где проходил 2 августа концерт немецкого рок-коллектива, распространилось в социальных сетях.

На концерте Rammstein (cc) KinkESizemore

На запечатлённых кадрах видно, что над петербургским стадионом поднимаются сполохи огня и клубы черного дыма, которые образовались от спецэффектов шоу Rammstein.

В результате некоторые жители города посчитали это пожаром, происходящим на «Газпром-Арене».

Отметим, немецкий рок-коллектив Rammstein дал концерт в Санкт-Петербурге в рамках своего летнего европейского гастрольного тура. Ранее музыканты также дали концерт на московском стадионе «Лужники».