Санкт-Петербург, 3 августа 2019, 07:51 — REGNUM
Жители Санкт-Петербурга приняли файер-шоу концерта немецкой рок-группы Rammstein за пожар. Видео с клубами дыма над «Газпром-Ареной», где проходил 2 августа концерт немецкого рок-коллектива, распространилось в социальных сетях.
На запечатлённых кадрах видно, что над петербургским стадионом поднимаются сполохи огня и клубы черного дыма, которые образовались от спецэффектов шоу Rammstein.
В результате некоторые жители города посчитали это пожаром, происходящим на «Газпром-Арене».
Отметим, немецкий рок-коллектив Rammstein дал концерт в Санкт-Петербурге в рамках своего летнего европейского гастрольного тура. Ранее музыканты также дали концерт на московском стадионе «Лужники».