Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM

В Екатеринбурге есть только один театр со сценой, которая соответствует всем необходимым техническим требованиям. Об этом заявила региональный министр культуры Светлана Учайкина на пресс-конференции.

Оказалось, что по всем условиям годна лишь сцена в Театре юного зрителя. Именно поэтому иностранные делегации возят именно в ТЮЗ, признала Учайкина. Стоит обратить внимание на другие театры и провести там ремонт, считает министр.

Напомним, Светлана Учайкина — бывший директор Театра юного зрителя. Именно с этого поста руководитель ушла на пост главы свердловского минкульта.

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