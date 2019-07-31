Сан-Диего, США, , 11:34 — REGNUM

Игровая платформа Twitch запустила вокальный конкурс Twitch Sings: Stream Star Season 2. Победители смогут поехать в Сан-Диего и выиграть $20 000 тыс. Условия конкурса были опубликованы на тематическом портале TwitchCon 30 июля.

До участия в конкурсе допускаются лица старше 18 лет. Претендент должен записать с помощью приложения Twitch Sings любую песню из представленного каталога и прислать организаторам получившееся видео. Записывать дуэты нельзя. Создатели конкурса также советуют записать короткий ролик-тизер и выложить его в социальные сети Twitter или Instagram с хештегом #StreamStar.

Заявки принимаются до 5 августа 2019 года, а 12 августа победители получат приглашения на запись студийного шоу в Северную Америку. Всего будет выбрано 15 человек, шоу с их участием будут проводиться еженедельно — в результате шесть лучших вокалистов отправятся на фестиваль TwitchCon в Сан-Диего в конце сентября, где сразятся за главный приз — деньги и контракт со студией звукозаписи.

Фестиваль TwitchCon пройдет в Калифорнии 27−29 сентября. Это мероприятие объединяет геймеров и любителей игровой платформы Twitch, и проводится дважды в год.