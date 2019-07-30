Владимир, 30 июля 2019, 14:29 — REGNUM
Во Владимире на 89 году ушел из жизни народный художник РСФСР Валерий Кокурин. Об этом 30 июля сообщил сайт ГТРК Владимира.
Прощание с художником пройдет 31 июля в храме Успенского Княгинина монастыря.
Валерий Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире, живописью начал заниматься в 18-летнем возрасте, став учеником студии Николая Сычева — историка искусства, художника и педагога.
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В региональных выставка Кокурин начал участвовать в 1960 году. Впоследствии он основал владимирскую школу живописи. Его назвали одним из самых ярких региональных импрессионистов, мастером пейзажа и знали не только в России, но и за рубежом.
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