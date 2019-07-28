Париж, , 23:49 — REGNUM

В Париже в возрасте 95 лет скончался известный венесуэльский художник, являющийся одним из основателей оптического и кинетического искусства Карлос Круз-Диез. Об этом 28 июля сообщает Associated Press.

«Твоя любовь, твоя радость, твои уроки и твои цвета навечно прибудут в наших сердцах», — подчеркнули родственники художника.

Круз-Диез по праву считается одним из крупнейших творческих личностей Латинской Америки второй половины XX века. Его работы демонстрировались в крупнейших музеях мира.

Напомним, Кардлс Круз-Диез родился в 1923 году в Каракасе. В 1957 году открыл свою школу изобразительных искусств, после чего жил и работал во Франции, получил гражданство.

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