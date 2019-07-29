Белгород, , 10:21 — REGNUM

Здание Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина ждёт капитальный ремонт. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы закупки, на проектные и изыскательские работы по объекту направят 10 млн 106 тыс. 260 рублей — это субсидия из областного бюджета.

Электронную заявку разместили на портале госзакупок, аукцион пройдёт 12 августа. Заказчик работ — управление капитального строительства Белгородской области. Подрядчик должен за два месяца с момента подписания контракта разработать проектно-сметную документацию, в которой предусмотреть локальное усиление фундаментов и конструктивных элементов здания, выполнение необходимой гидроизоляции, полную замену покрытия кровли всего здания. В театре также необходимо отремонтировать фасад и крыльцо главного входа, установить новые оконные блоки и двери, обновить внутреннее убранство.

Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина основан в 1936 году. Здание на Соборной площади, в котором располагается театр, было построено в 1962 году, оно является объектом культурного наследия народов России регионального значения и охраняется государством.