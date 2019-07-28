Бухарест, , 19:22 — REGNUM

В Румынии открылся национальный тур конкурса «Фестиваль русской поэзии», об этом 27 июля сообщает информационный портал «Русский мир».

Организаторами мероприятия, проходящего уже в 12 раз, выступила община русских-липован, а также министерство национального воспитания страны.

Фестиваль приурочен к юбилею целого ряда русских поэтов: Александра Пушкина, Николая Клюева, Анны Ахматовой и Зинаиды Гиппиус.

Румынские школьники прочтут стихотворения русских поэтов, а также будут создавать литературно-музыкальные постановки указанных авторов. Фестиваль продлится до 31 июля.

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