Москва, , 09:37 — REGNUM

Популярный отечественный мультфильм «Три кота» набрал свыше 1 млрд 500 млн просмотров в русскоязычной части YouTube, об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мультфильм был представлен на суд зрителей в 2015 году, он повествует о приключениях трех котов, которые сталкиваются с всевозможными проблемами, успешно преодолеваемыми с помощью фантазии и советов родителей. Всего было создано 156 серий.

Популярность мультсериала настолько велика, что его транслируют в 150 странах мира, он переведен на 29 языков. Проект был реализован при финансовой поддержке Министерства культуры России.

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