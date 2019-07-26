Нижний Новгород, , 09:46 — REGNUM

В Нижнем Новгороде завершился III кинофестиваль «Горький fest». На 15 просмотровых площадках, по оценке организаторов, побывало более 70 тысяч зрителей. На торжественном закрытии были объявлены лауреаты форума в различных номинациях. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород». Из 37 конкурсных лент, что является чуть ли не рекордом для региональных фестивалей, авторитетное жюри присудило Гран-при фильму Антона Бильжо «Амбивалентность». Лента повествует о любви двух молодых психиатров с диаметрально противоположными взглядами на жизнь, но влюбленными в одну девушку.

Приз за «За лучшую мужскую роль» получил актер Данил Стеклов за исполнение главной роли в картине «Амбивалентность». Лучшей актрисой признана Надежда Лумпова, сыгравшая в ленте «Кальмар» режиссера Лидии Кондратюк. Лучшим режиссером объявлен Игорь Цой за работу над фильмом «Рекрут».

Приз за вклад в развитие современного кинематографа получил Константин Хабенский.