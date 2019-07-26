Брест, Белоруссия, , 09:06 — REGNUM

26 июля в «Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в рамках проекта «Территория Победы» откроется выставка «Операция «Багратион». Разгром». Экспозиция создана на основе материалов из фондов московского Музея Победы и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Советские войска освободили Полоцк. Операция «Багратион».1944

Выставка расскажет о стратегической наступательной операции, итогом которой стало полное освобождение Белоруссии. На 39 планшетах размещены карты, агитационные плакаты, газеты времен Великой Отечественной, а также фотографии, сделанные на боевых позициях и в освобожденных городах.