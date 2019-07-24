Орел, , 16:31 — REGNUM

Дом-музей Леонида Андреева в Орле откроет двери после реставрации 21 августа — руководство музея обещает, что в день открытия состоится большой праздник, сообщает пресс-служба Орловского объединенного государственного литературного музея имени Тургенева.

Музей был закрыт на реставрацию с 2017 года. В доме, в котором будущий известный писатель провел детские и юношеские годы, поменяли кровлю и окна, укрепили фундамент. Сейчас сотрудники музея занимаются воссозданием экспозиции.

В день открытия музея, 21 августа, на Пушкарной улице состоится большой праздник с участием творческих коллективов из Орла, Болхова, Кром, а также артистов Орловского муниципального театра имени М.М. Бахтина «Русский стиль».

Деревянный одноэтажный дом в десять комнат на улице 2-й Пушкарной в Орле был построен в 1874—1876 годах Николаем Андреевым, отцом Леонида Андреева, по собственному проекту. Здесь будущий известный русский писатель, один из родоначальников русского экспрессионизма вместе с семьей провел свои детские и юношеские годы. Андреевы продали дом в 1895 году. 21 августа 1991 года, в день 120-летнего юбилея Леонида Андреева, здесь был открыт музей писателя.