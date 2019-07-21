Вашингтон, , 11:06 — REGNUM

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов. Об этом сегодня, 21 июля, пишет журнал Variety со ссылкой на The Walt Disney Company.

На 20 июля «Мстители: Финал» собрал в прокате по всему миру более $2,78 млрд. Это вплотную подводит данную картину к рекорду фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона, снятого в 2009 году. Если «Мстители» наберут ещё $500 тыс., а они точно их наберут, то будет установлен новый рекорд по сборам.

На территории Северной Америки «Мстители» собрали $853 млн, в Китае — $614 млн, в остальном мире — $1,464 млрд.

Стоит отметить, что фильм «Мстители: Финал» вышел в прокат 24 апреля и уже в первые выходные показал рекордные сборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мстители: Финал» стал пятым в истории фильмом, который собрал в прокате более $2 млрд.