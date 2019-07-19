Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM

В Екатеринбурге на площади Первой пятилетки гудроном залили огромный крест, который создал известный российский художник Покрас Лампас. Об этом сообщают очевидцы.

Арт-объект был создан в рамках фестиваля «Стеннограффия». Его площадь превышает 6 тыс. кв. метров. Внутри креста Покрас Лампас написал отрывок из манифеста Казимира Малевича.

Утром 19 июля на площади появилась техника. По словам очевидцев, рабочие начали чинить дорожные ямы.

После возникшего скандала техника была убрана. Арт-объект будут восстанавливать.

Покрас Лампас родился в Калининградской области 19 сентября 1991 года. Сейчас живёт и работает в Петербурге. Является основателем направления «каллиграфутуризм». Ранее им были созданы граффити в Москве, Петербурге и Риме. В частности, на крыше бывшей фабрики «Красный Октябрь» он создал самую большую каллиграфию в мире, её площадь достигла 1625 кв. метров.