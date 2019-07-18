Москва, , 09:53 — REGNUM

Телеканал «Россия-1» опубликовал на своем сайте трейлер сериала, снимающегося по произведению Захара Прилепина «Обитель». Роман, получивший в 2014 году премию «Большая книга», повествует о судьбе молодого человека, попавшего в Соловецкий лагерь особого назначения, о его выживании в тяжелейших условиях, о любви с чекисткой и о многом другом. Снимает многосерийную ленту режиссер Александр Велединский («Географ глобус пропил». В фильме заняты актеры Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Виктор Добронравов, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Андрей Чадов.

Работа над картиной проходила в Выборге, Архангельской области и Москве. Показ сериала предварительно запланирован до конца 2019 года.