Париж, , 08:57 — REGNUM

Известному российскому театральному и кинорежиссеру Кириллу Серебренникову присвоено звание почетного доктора французского университета Париж — Нантер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию с Авиньонского театрального фестиваля. На знаменитом европейском смотре в 2019 году был показан спектакль в постановке Серебренникова Outside. Сам мастер театральный форум в этом году не посетил.

Университет Париж — Нантер является одним из самых известных и престижных высших учебных заведений Франции. Достаточно вспомнить, что его окончили действующий президент Франции Эммануэль Макрон, а также его предшественник на высшем государственном посту — Николя Саркози.