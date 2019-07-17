Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM

Пермский хор «Млада» выступил на фестивале «Безумные дни» в Екатеринбурге, об этом 17 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Творческий коллектив был приглашен на фестиваль Свердловской филармонией, здесь пермяки дали три концерта на различных площадках, «Млада» был с восторгом принят екатеринбуржцами. Всего за три фестивальных дня состоялось 120 концертов.

«Это стало красивым завершением концертного сезона. Он получился ярким, необычным и насыщенным: победы на международных хоровых конкурсах в Санкт-Петербурге, в польском Белостоке, в словенском Мариборе и самая значительная — в конкурсе «Московская весна А Capella» , — подчеркнули в пресс-службе «Млады».

Напомним, Пермский хор «Млада» за свою 25-летнюю историю получил признание как в России, так и за рубежом. В репертуаре коллектива свыше 300 произведений различных музыкальных направлений. Бессменным руководителем хора является Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова.

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