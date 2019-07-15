Москва, , 13:12 — REGNUM

15 июля 450 тысяч диссертаций стали доступны в Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Оператором проекта является Российская государственная библиотека (Ленинка). Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры России. Диссертации доступны в помещениях библиотек — участников НЭБ. Сегодня их по стране насчитывается более 15 тысяч.

Доступ организован на безвозмездной основе, но исключает возможность копирования и распространения. Как отмечается на сайте ведомства, теперь доступ к диссертациям и авторефератам, а также к более, чем 4,5 млн полных текстов книг, патентов и периодики возможен для всех граждан.

В рамках НЭБ сегодня создается информационное сетевое пространство современных изданий, научных статей и периодики. Оно осуществляется на основе лицензионных договоров с издателями и правообладателями, и будет способствовать росту рынка цифровой дистрибуции контента.