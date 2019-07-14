Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM

В Екатеринбурге 14 июня завершается знаменитый международный фестиваль «Безумные дни» (La Folle Journee). Он уже прошел во Франции и Японии. В масштабной программе уральской столицы — 120 концертов на 9 главных театральных и музыкальных площадках города. Об этом сообщает Облгазета.ру.

Как отмечается на официальной сайте одного из организаторов праздника — Свердловской филармонии,«Безумные дни» — фестиваль, объединяющий сотни исполнителей и десятки тысяч слушателей: концерты длительностью до часа, доступные цены на билеты, концертные залы в самом центре Екатеринбурга и фестивальное действо под открытым небом». Главной темой форума 2019 года стала «Музыка странствий». Гимном Италии стали «Воспоминании о Флоренции» и Итальянском каприччио Петра Чайковского, Испании — «Ночь в Мадриде» и «Арагонскую хоту» Михаила Глинки, Востоку — «Шехеразады» Николая Римского-Корсакова и Мориса Равеля.

14 июля поклонники классической музыки смогут посетить концерты «Дунайские волны», «Не только любовь», «По страницам любимых книг», «Шахерезада», «Французский мюзет», «Танцы для саксофона», «Шоколадная симфония», «Королевский гобой, «Попутные песни, «Морские эскизы», «Счастье не за горами» и многие другие.