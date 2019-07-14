Судак, Крым, , 09:28 — REGNUM

30 мастеров стрит-арта приняли участие в акции по художественной росписи кубов в городском саду Судака в Крыму. Это мероприятие стало частью заданий очередной смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Таким образом, по мнению организаторов, было еще раз привлечено внимание публики к новому виду искусства и, главное, «доказано», что это не примитивный вандализм, а реакция творческих людей на события и явления современности на открытых пространствах.

Несомненно, теперь городской парк, и так популярное место отдыха жителей Судака, теперь станет еще более притягательным местом. Пока неизвестно, сколько времени простоят творения мастеров в парке, и планирует ли власти и в дальнейшем развивать современное искусство на этой территории.