Витебск, Белоруссия, , 09:12 — REGNUM

Известный советский и российский поп-певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт, состоявшийся в Витебске на фестивале «Славянский базар», об этом 12 июля артист рассказал на своей странице в Instagram.

Валерий Леонтьев (cc) Okras

«Спасибо за любовь! Спасибо за прием! Спасибо президенту Лукашенко за фестиваль! Я не забуду!» Валерий Леонтьев

Леонтьев несколько месяцев назад отметил свое 70-летие, однако солидный возраст не мешал ему активно гастролировать. Но, отмечая свой юбилей, певец прямо сказал поклонникам, что планирует завершить карьеру.

В Витебске он исполнил свои самые популярные песни, такие как «Дельтоплан», «Казанова», «Кабаре», «Орел», «Пловец».

Напомним, певец Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в Коми Автономной ССР. За свою долгую карьеру стал обладателем множества музыкальных наград, в 1996 году получил звание Народного артиста России.

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