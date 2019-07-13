Москва, , 22:48 — REGNUM

Министерство культуры России выступило с инициативой создания Смоленского государственного объединённого музея-заповедника на базе одного из федеральных учреждений культуры в регионе. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ведомства.

О данном предложении стало известно во время совещания под председательством министра культуры РФ Владимира Мединского с участием советника президента РФ Владимира Толстого, заместителя председателя Госдумы РФ Сергея Неверова, представителей Администрации Смоленской области и музейного сообщества.

Со стороны специалистов в области музейной деятельности было высказано предложение о создании федерального музея-заповедника, способного интегрироваться в социально-экономическую жизнь Смоленска. Так, проект концепции нового учреждения предполагает включение в него ГМЗ «Хмелита» и филиала Государственного музея истории России «Катынь».

»Давайте пойдем по псковско-новгородскому образцу. При подобной централизации мы дадим дополнительный ресурс, объединим усилия и от этого выиграют все», — одобрил министр культуры России.

Участники совещания сошлись также во мнении, что предпринятые меры увеличат туристический поток в регион, а, следовательно, будет развиваться и соответствующая инфраструктура.

«Крепостная стена для Смоленска — бренд номер один. Он позволит привлечь большое число туристов», — отметил Сергей Неверов.

Напомним, Смоленская крепостная стена (или городская стена Смоленска) была возведена зодчим Федором Коня в 1595—1602 годах. Ее протяженность составляла 6,5 км. Оборонительная стена была разрушена в 1812 году при отступлении войск Наполеона I. До наших дней сохранилось менее половины сооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге откроется филиал музея «Кижи»