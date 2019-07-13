Москва, 13 июля 2019, 15:14 — REGNUM
В Музее космонавтики Москвы пройдет «Лунная неделя», посвященное 50-летию высадки первого человека на Луну, об этом 13 июля сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В рамках программы, гостей мероприятия ждут лекции, научно-популярные картины, дискуссии.
Откроется «Лунная неделя» показом документального фильма, посвященного израильской миссии «Берешит», которая, в случае успеха, могла бы вывести Израиль в разряд передовых космических держав.
Напомним, с 16 по 24 июля 1969 года пилотируемый космический аппарат «Аполлон» совершил полет к спутнику Земли. Первым человеком, вступившим на Луну, стал астронавт Нил Армстронг.
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