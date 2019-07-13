Москва, , 15:14 — REGNUM

В Музее космонавтики Москвы пройдет «Лунная неделя», посвященное 50-летию высадки первого человека на Луну, об этом 13 июля сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Музее космонавтики с 18 по 21 июля пройдет «Лунная неделя» — серия мероприятий, приуроченных к 50-летию высадки первого человека на поверхность спутника Земли» , — отмечают организаторы мероприятия.

В рамках программы, гостей мероприятия ждут лекции, научно-популярные картины, дискуссии.

Откроется «Лунная неделя» показом документального фильма, посвященного израильской миссии «Берешит», которая, в случае успеха, могла бы вывести Израиль в разряд передовых космических держав.

Напомним, с 16 по 24 июля 1969 года пилотируемый космический аппарат «Аполлон» совершил полет к спутнику Земли. Первым человеком, вступившим на Луну, стал астронавт Нил Армстронг.

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