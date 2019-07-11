Конаково, Тверская область, , 17:09 — REGNUM

Около 4,5 тыс. сотрудников силовых структур и частных охранных предприятий будут задействованы в охране правопорядка в дни проведения общероссийского музыкального фестиваля «Нашествие», который состоится с 19 по 21 июля в Конаковском районе Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Как сообщается, для общественной безопасности привлекут сотрудников ОМОН из восьми регионов России.

Как уточнили в пресс-службе, ежедневно за безопасность гостей фестиваля будут отвечать тысяча полицейских, 400 представителей Росгвардии, более 100 сотрудников ГУ МЧС России. Также на фестивале будет задействовано 750 представителей частных охранных предприятий. За организацию безопасности дорожного движения будут отвечать более 100 сотрудников УГИБДД России. Организуют также дежурство скорой медицинской помощи.

При входе на территорию фестиваля установят металлодетекторы, также на территории будет работать диспетчерский пункт. Для гостей, которые прибудут на автомобилях, организовано четыре стоянки на 28 тыс. машин. Помня об опыте прошлых лет, организаторы готовы обеспечить помощь при эвакуации автомобилей — в случае непогоды.

Фестиваль «Нашествие» состоится в Тверской области в 14-й раз. В этом году организаторы обещают выступление известных исполнителей и групп, в числе которых — «Ленинград», «Тайм-Аут», «Алиса», «Ва-Банкъ», «Калинов мост», «Альянс», «Ночные снайперы», «Аквариум», «Наив», Нейромонах Феофан и многие другие.