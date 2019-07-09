Орландо, США, , 15:19 — REGNUM

Звезда фильмов Marvel Бри Ларсон примерила образ джедая из кинофраншизы «Звездные войны». Тематическая фотография была опубликована в официальном Instagram-аккаунте актрисы 8 июля.

На снимке Ларсон изображена со световым мечом в руках и в мантии, которую носят воины-джедаи во вселенной «Звездных войн». Актриса подписала фотографию как «реальность джедая». Судя по декорациям, кадр был сделан в тематической зоне развлекательного парка Диснейленд — локацию, посвященную межгалактическим путешествиям, открыли во Флориде в мае 2019 года и Бри Ларсон была на ее торжественном открытии, как сообщает портал Comic Book.

https://www.instagram.com/p/Bzq2nVlDy-M/

Подписчики исполнительницы роли супергероини Капитана Марвел были рады увидеть своего кумира в новом образе. Многие выразили желание взглянуть на Ларсон в будущих фильмах франшизы «Звездные войны».

«Бри, вы нравитесь мне со времен фильма «Скотт Пилигрим», но теперь я люблю вас! Звездные войны — это часть моей жизни! Вот почему я назвал моего сына Люком! Вы великолепная! Надеюсь увидеть вас в следующих Звездных Войнах!», — признается rogeriojedi.

«Да пребудет с тобой сила, капитан Кэрол Марвел Данверс!», — обращается к актрисе с традиционным для киновселенной пожеланием damasig_roderick_eob.

Правда, некоторым пользователям Instagram Бри Ларсон больше нравится в образе супергероя.

«Нет-нет, Вы — капитан Марвел!», — утверждает vinh_diesel98.

«О, пожалуйста, не испортите это…», — волнуется harsha0361.

Ранее актер Йонас Суотамо, исполняющий роль пришельца Чубакки в новой кинотрилогии «Звездных войн», назвал будущий девятый эпизод франшизы самым интригующим.