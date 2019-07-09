Москва, , 08:33 — REGNUM

В Московском музее современного искусства, в здании на Петровке, открылась выставка известного современного испанского художника и скульптора Жауме Пленсы. На ней представлено 20 знаковых работ, выполненных мастером за последние тридцать лет. Как отмечается в релизе на сайте музея, «В своем творчестве автор исследует вопросы бытия: его физической и духовной сущности, связи настоящего и прошлого, взаимоотношений человека и природы». Так в знаменитой свой скульптуре «Firenze II» 1992 года — художественный объект в форме большого алюминиевого вопросительного знака — Жауме Пленса, по мнению искусствоведов, пытается «пробудить» зрителя и вовлечь его в размышления. Масштабные инсталляции испанского скульптора установлены в Чикаго, Лондоне, Монреале, Ницце, Токио и многих других городах мира.

На открытии выставки президент Российской академии художеств Зураб Церетели объявил о присвоении Жауме Пленсе звания «Почетный академик Российской академии художеств».